Amos demande au ministère des Transports de construire une voie de contournement en ville.

Ça fait suite au décès d'un piéton sur la 6è Rue Ouest, à la hauteur de l'avenue Thibault dans les derniers jours.

C'est un deuxième accident mortel à cet endroit en moins de deux ans, et ce sont deux morts de trop pour le conseil de ville.

Les élus veulent une enquête du coroner et une sécurisation du secteur pour les piétons et cyclistes.

La construction récente de commerces (Shell, BMR, IGA Ouest) ajoute à la densité de circulation.

Selon le maire Sébastien d'Astous, l'endroit est mal éclairé et l'absence de trottoir est un fléau depuis presque 20 ans:

«C'est une voie qui leur appartient. Il va falloir faire quelque chose, améliorer l'éclairage et ralentir le trafic. Nous, on recommande au MTQ de faire une voie de contournement. C.'est quelque chose qui n'est pas priorisé à l'heure actuelle. Il faut protéger la population. On veut que les gens bougent, faire du vélo et de la marche, alors il faut améliorer les infrastructures.»

Le directeur régional du ministère des Transports, Philippe Lemire et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, sont interpellés pour une action rapide.