Le Parti libéral a son candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour les prochaines élections provinciales d'octobre.

Il s'agit d'Arnaud Warolin, anciennement préfet de la MRC de Témiscamingue.

«J'ai toujours été passionné par la politique. J'aime les gens, ce territoire qui m'a tant donné. J'ai envie de rendre à ce territoire. C'est un parti qui a des valeurs qui répondent parfaitement à mes valeurs personnelles et qui répondent aux gens de notre région.», a-t-il expliqué.

Sa candidature vient compléter une équipe libérale composée de l'ancien député Guy Bourgeois en Abitibi-Ouest et l'ancien maire de Senneterre Jean-Maurice Matte en Abitibi-Est.

La qualité de l'air à Rouyn-Noranda est l'un des sujets chauds dans sa circonscription. La Fonderie Horne, une propriété de Glencore, a l'autorisation d'émettre dans l'air ambiant 33 fois la norme provinciale d'arsenic et ses effets sur la santé humaine sont documentés.

«J'habite dans le quartier. Je vois cette fumée. Je vis les inquiétudes. Je m'attends à du leadership et un plan concret avec des suivis pour qu'on puisse atteindre les normes qui permettent aux gens de la région et du quartier de ne pas vivre dans l'inquiétude de mourir d'un cancer du poumon. On va tout mettre en oeuvre pour talonner le gouvernement.», ajoute Arnaud Warolin.