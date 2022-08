Dans les derniers jours, à Val-d'Or, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de Dominique Côté, 44 ans, concernant une agression armée survenue sur la 10e rue.

Lors de l'altercation, un homme aurait subi de graves blessures perpétrées par une arme à feu. La victime a été reconduite au centre hospitalier par des proches. Il repose dans un état grave, mais sa vie n'est pas menacée.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs, la Section de l'identification judiciaire et le maître-chien ont également été mobilisés afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de l'événement.

Le soir même de l'agression, après l'arrestation de Dominique Côté, une perquisition a été réalisée à son domicile. Les agents ont mis la main sur plus de dix grammes de cocaïne, près de 550 comprimés de méthamphétamine et un pistolet à impulsion électrique.

Le suspect a depuis comparu devant le tribunal sous des accusations d'utilisation d'une arme à feu, possession d'une arme prohibée ainsi que possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Il est toujours gardé détenu pour la suite des procédures. Les individus impliqués dans cet événement sont connus pour être reliés au monde des stupéfiants.