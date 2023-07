La Fonderie Horne a pesé sur l'accélérateur afin de réduire ses émissions d'arsenic dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda.

Elle a livré dans les derniers jours un tout nouveau dépoussiéreur. Cet équipement devait au départ voir le jour à la fin octobre seulement.

Il permet de capter et de traiter les gaz tertiaires des secteurs contributifs aux émissions de métaux lourds, dont l'arsenic. Ce projet de 4,5 M$ faisait partie du plan de réduction des émissions atmosphériques.

L'impact du nouveau dépoussiéreur sera connu dès le prochain trimestre. Il s'agit déjà d'un deuxième système du genre à avoir été ajouté aux installations de l'usine depuis décembre et un troisième sera installé d'ici la fin de l'été.

Près d'une cinquantaine d'employés ont travaillé sur le projet. Glencore assure tout mettre en oeuvre et travailler d'arrache-pied pour livrer le plus rapidement possible les projets de réduction.

À la demande du gouvernement québécois, l'entreprise a cinq ans pour réduire la quantité d’arsenic dans l’air à 15 nanogrammes par mètre cube (ng/m3).