Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue confirme la venue du directeur de la santé publique du Québec, Luc Boileau, mercredi à Rouyn-Noranda pour faire le point sur le dossier de la qualité de l'air.

Le point de presse aura lieu à 10h en présence de la présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy et du directeur par intérim de la direction régionale de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, Dr Stéphane Trépanier.

Cette conférence de presse sera diffusée en direct sur la page Facebook du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Tout juste avant le point de presse, le CISSS a prévu une séance d'information technique à 9h où une étude de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sera dévoilée au sujet des risques de l'arsenic pour le cancer du poumon.

Préoccupations

La qualité de l'air préoccupe les citoyens et les élus de l'Abitibi-Témiscamingue depuis un bon moment alors que le dossier de la Fonderie Horne revient régulièrement faire la manchette.

Les rejets d'arsenic dans l'air sont plus denses que ce qui est permis et, même si la Fonderie s'en va dans le bon sens, les experts pensent qu'il faut dès maintenant un geste significatif.

Des médecins de la région ont fait front commun et demandent au gouvernement Legault de s'impliquer dans le dossier de la Fonderie Horne. Une lettre à ce sujet a été envoyée dimanche au premier ministre du Québec, François Legault. Les médecins indiquent que le gouvernement est parfaitement au courant que l'arsenic est cancérigène et que cette substance est presque 30 fois plus présente dans l'air rouynorandien que la norme acceptée par Québec.

Radio-Canada rapportait il y a une dizaine de jours que le Dr Horacio Arruda aurait retiré en 2019 une partie d'un document concernant les données sur le cancer dans la ville de Rouyn-Noranda. Ce dernier occupait alors le poste de directeur de la santé publique. Ledit document démontrerait que les cas de cancer du poumon sont plus fréquents à Rouyn-Noranda qu’ailleurs en province.

Le 22 juin dernier, le Dr Arruda défendait le retrait de ces informations et affirmait qu'il n'avait jamais eu «l'intention de cacher quoi que ce soit à la population de Rouyn-Noranda.»

L'affaire a fait grand bruit et le ministère de la Santé a pour sa part affirmé que «contrairement à ce qui a été véhiculé dans des médias, il n'a jamais été question de dissimuler ou de cacher de quelconques informations à la population».

Dépistage exigé

Le Parti libéral du Québec et le groupe de défense Coalition Priorité Cancer réclament le dépistage des résidents du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, quartier voisin de la Fonderie Horne qui avec ses opérations émet de l'arsenic dans l'air.

«Un sondage récent démontre que la population de Rouyn-Noranda, principalement celle du quartier Notre-Dame, est inquiète, et avec raison. La transparence est de mise dans ce dossier et un plan de match clair, concerté et à court terme doit être établi pour que soit résorbée cette situation.», indique Jean-Maurice Matte, candidat libéral dans la circonscription Abitibi-Est.

Rencontre citoyenne

La députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien rencontrera la population de Rouyn-Noranda mercredi soir dans le cadre d'une assemblée publique organisée en collaboration avec l'organisation Mères au front de Rouyn-Noranda. La rencontre aura lieu à 19h au QG (salle de spectacles) au 11, avenue Principale à Rouyn-Noranda.

La rencontre a pour but de faire le point sur la présence de contaminants dans l'air respiré à Rouyn-Noranda et sur les différentes actions politiques posées jusqu'à présent.

L'assemblée publique sera aussi l'occasion pour les citoyens d'exprimer leurs positions et leurs préoccupations à la députée de Québec solidaire.