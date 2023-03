Mission accomplie pour Pierre Maheux, à Ottawa.

Le président du Groupe Autobus Maheux, de passage devant le comité permanent des transports du gouvernement fédéral, a sensibilisé des députés aux enjeux que vivent les transporteurs interurbains par autobus.

La séance s'est tellement bien passée que quatre députés ont souhaité rencontrer Pierre Maheux pour l'inviter à leur faire parvenir sa présentation.

Au Canada, jamais les transporteurs interurbains régionaux ne se sont remis de la pandémie. En 2022, l'achalandage chez Autobus Maheux est toujours en deçà de l'année de référence qui est 2019.

Leurs lignes, comme plusieurs autres transporteurs, sont donc déficitaires. C'est grâce aux programmes d'urgence du gouvernement Legault que les entreprises québécoises ont réussi à braver la crise sanitaire. Ainsi, Ottawa pourrait aussi soutenir les transporteurs, croit Pierre Maheux.

«Au niveau du Canada, ils ont quand même des mesures qui ultimement vont faciliter la vie des transporteurs et pouvoir amoindrir les coûts. Il existe au fédéral un fonds, mais qui ne soutenait pas financièrement les opérations et ne couvrait pas non plus l'interrégional. On a donc demandé que ce programme soit modifié au niveau de son admissibilité.», explique Pierre Maheux, président du Groupe Autobus Maheux.

Le retour d'un crédit d'impôt aboli en 2017 par le fédéral et une exemption de taxes pour les usagers sur les types de transports sont aussi demandés. Ces mesures devraient inciter la population canadienne à utiliser davantage les services interurbains au pays.

Cet exercice s'inscrit dans une volonté d'Ottawa de mener une étude pour rédiger à la fin un rapport. Le comité permanent des transports pourra alors effectuer ses recommandations au gouvernement Trudeau et au ministère des Transports.