En plus de la grève dans le secteur public qui touche les enseignants de la province, les parents de Valcanton en Abitibi-Ouest doivent maintenant jongler avec un autre problème.

À compter de ce mercredi, Ils devront reconduire eux-mêmes leurs enfants à l'école. Le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi en a fait l'annonce sur sa page facebook mardi.

Le centre se dit incapable d'offrir le service de transport parce que ''les chemins sont trop glissants, faute d'entretien''.



Les élèves touchés par cette mesure sont ceux qui fréquentent la Cité étudiante Polyno, l'école de l'Envol et l'école Boréale de Normétal et qui habitent les secteurs de Val-Paradis et de Beaucanton.

La mesure est en vigueur pour une période indéterminée.



Les routes touchées sont le chemin des rangs 10 et 1, les rangs 8-9, les rangs 4-5 et les rangs 2 et 3.