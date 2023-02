L'avenir de l'usine de Produits forestiers Résolu d'Amos est de moins en moins prometteur.

L'usine de papier journal a fermé en avril 2020, mettant en retrait ses 150 travailleurs.

La baisse de demande de papier dans le monde motivait les dirigeants à l'époque et la situation n'a pas changé, presque trois ans plus tard.

Maintenant, un peu tout le monde cherche des solutions, mais avec un degré plus ou moins prononcé d'efforts.

Le directeur québécois du syndicat Unifor, Daniel Cloutier, explique qu'une vente serait peut-être la solution:



«L'usine de Résolu fermée à Amos, c'est un enjeu. ON regarde de très près la possible acquisition par Sayona et ce que ça implique.»