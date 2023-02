L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue connaît une légère baisse de son effectif.

C'est 5% pour la session d'hiver et un total de 8% dans la dernière année.

Ce n'est pas dramatique pour l'institution, mais des efforts sont mis sur le recrutement.

«Il y a une baisse démographique jusqu'en 2026-2028, une baisse d'étudiants au postsecondaire, ça frappe les universités. On va remonter la pente, mais les prochaines années seront difficiles. Moins d'étudiants sur les bancs d'école veut dire un financement affecté. On va devoir user de créativité et d'audace pour passer au travers la vague.»

- Vincent Rousson, recteur de l'UQAT

