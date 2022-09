Les cyclistes abitibiens Olivia Baril et Jérôme Gauthier sont en Australie pour les championnats du monde de cyclisme sur route.

La Rouynorandienne et l'Amossois sont parmi les 20 Canadiens qui représentent le pays.

Chez les femmes Élite, Olivia sera de la course sur route.

Chez les juniors, Jérôme sera aussi de la course sur route.

«Je n'ai pas vraiment d'objectif, je vais faire le mieux que je peux et donner tout ce que j'ai. Je me sens vraiment bien ces temps-ci et je suis excité de voir comment la course va se passer. Je veux juste m'amuser et espérer faire le mieux possible.»

Les deux athlètes couronnent ainsi une excellente saison 2022.

Olivia Baril a raflé en mai sa première victoire chez les professionnelles, en triomphant au Pays basque, en plus de prendre part au Tour de France féminin.

Quant à Jérôme Gauthier, il a accumulé les podiums partout où il est passé, en plus de briller au Tour de l'Abitibi, où il a terminé 11è et gagné une étape.