La députée fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou estime que la dernière session parlementaire à Ottawa a démontré un choc entre le Québec et le Canada.

Sylvie Bérubé pense que l'État a attaqué le Québec comme jamais, notamment sur la loi 21 et la loi 96.

Elle qualifie ça d'incompétence fédérale.

Plus personnellement, dans le comté, Sylvie Bérubé estime avoir fait avancer l'assurance-emploi, l'immigration et les passeports, en plus d'avoir participé à plusieurs événements et rencontres.

Elle consacrera les prochains mois à une tournée du comté.