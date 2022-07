L'espoir des Huskies de Rouyn-Noranda, Bill Zonnon, est toujours incertain quant à son avenir.

Repêché en première ronde par la meute dans les dernières semaines, l'attaquant de 15 ans hésite toujours entre se rapporter à Rouyn-Noranda ou poursuivre son aventure aux États-Unis, où il y est depuis deux ans.

«Ma décision n'est pas encore prise. Après le repêchage, je n'ai pas vraiment eu la chance de parler avec l'équipe. Ils savaient que j'avais un camp avec Hockey Canada. Je n'y ai pas trop pensé, mais j'ai eu des rencontres avec eux avant le repêchage. J'ai été impressionné du programme académique qu'ils ont mis en place. Je pense que les gens ont une mauvaise perception de la Ville de Rouyn-Noranda et les installations. On va voir. Une décision devra être prise la semaine prochaine.» admet-il.

L'athlète de 6 pieds 1 pouce ne s'attendait pas à entendre son nom aussi rapidement lors du repêchage. Même s'il savait que les Huskies étaient très intéressés à ses services, Zonnon admet avoir été surpris de sa sélection, alors que plusieurs équipes ne voulaient pas courir de risque sachant qu'il n'était toujours pas fixé quant à sa prochaine destination.

Le Montréalais évolue avec Northwood School, dans l’état de New York, depuis deux ans maintenant. Celui qui se décrit comme quelqu'un de toujours souriant et qui possède un excellent tir et de très bonnes mains a inscrit 12 buts et 27 points en 51 matchs l'année passée au niveau prep school.

«L'adaptation aux États-Unis n'a pas été aussi dure que les gens peuvent le penser. Je suis déjà assez mature. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites là-bas et que je faisais déjà la maison, comme des tâches. C'est une très belle expérience. J'ai côtoyé des personnes quatre et cinq ans plus vieilles que moi. Ils m'ont transmis de bonnes valeurs et ils m'ont appris que quand tu veux quelque chose dans la vie, tu te dois de travailler fort.», a ajouté Bill Zonnon.