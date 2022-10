Additionnez une solide performance offensive de vos gros canons et une prestation magistrale de votre gardien, bien souvent vous récoltez les deux points.

C'est exactement ce qui est arrivé aux Foreurs, qui ont renversé les Huskies 7 à 3 à Rouyn-Noranda. Le capitaine Justin Robidas s'est offert quatre buts, le vétéran Alexandre Doucet a marqué deux fois et William Blackburn a repoussé 54 rondelles.

Par contre, le cœur était loin d'être à la fête dans le camp valdorien malgré la victoire, puisque les Huskies ont dominé largement cette rencontre. Au final, c'est l'opportunisme des visiteurs qui aura fait la différence.

«On n'est pas satisfait de la performance qu'on a donnée ce soir. On doit un gros merci à notre chum «Black» qui nous a gardé dans la game tout le long. Oui, c'est plate la performance qu'on a donnée, mais le point positif, c'est qu'on sort avec les deux points. Je n’ai jamais vraiment scoré quatre buts dans une game. Je pense que c'est la première fois. C'est sur que c'est le fun. Moi, je m'attends à plus de mes coéquipiers. Il faut aider notre chum «Black» derrière nous et il faut livrer une meilleure performance que ça.» - Justin Robidas, capitaine

Chez les Huskies, ce revers met fin à une séquence victorieuse de cinq matchs consécutifs. Les buts sont provenus d'Anthony Turcotte et de Thomas Verdon, avec deux.

«La façon qu'on a joué défensivement. Ça, c'est pourquoi on a perdu le match. Meilleur défensivement, ça se peut qu'on gagne trois à deux ou trois à un. Deux deux contre zéro sur l'avantage numérique. Tu laisses Justin Robidas tout seul devant un filet désert. Quand je jouais dans la ligue, même moi je serais capable de marquer ces buts. On n'a pas l'équipe pour jouer run-and-gun.» - Brad Yetman, entraîneur-chef

Val-d’Or reçoit les Mooseheads d’Halifax vendredi. Ces mêmes Mooseheads visiteront Rouyn-Noranda samedi. Les Foreurs et les Huskies s’affronteront à nouveau dimanche, cette fois à Val-d’Or.