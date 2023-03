Le budget fédéral est dans l'ensemble un véritable constat d'échec pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est l'analyse que fait le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire.

Il critique notamment l'absence d'un crédit d'impôt pour le retour des jeunes en région, de sommes pour les personnes âgées dans un contexte d'inflation et de progrès quant à la desserte aérienne et la réforme de l'assurance-emploi.

Au-delà de tout, l'exercice financier du gouvernement Trudeau ne répond pas aux attentes du bloquiste quant aux transferts en santé au Québec.

«On s'est entendu sur 24 milliards. Ça en donnait six au Québec et au prorata au moins 120 millions pour l'Abitibi-Témiscamingue. Quand on regarde la situation à Senneterre, à La Sarre et au Témiscamingue, le défi de la pénurie de la main-d'oeuvre et comment on doit se tourner vers l'international. Ça prend des sous et du soutien. En ce moment, Québec n'a pas les moyens de le faire parce qu'Ottawa ne fait pas sa job. Ça va être par des transferts ciblés dans l'assurance dentaire. En bout de ligne, ça n'a pas l'impact qu'on recherche», se désole Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue.

Parmi les mesures intéressantes, Sébastien Lemire salue cependant l'enveloppe de 11 milliards de dollars qui sera injectée pendant dix ans sous forme de crédit d'impôt afin de soutenir le développement minier régional. Ces investissements mèneront à la fabrication de technologies propres et ainsi à l'extraction en Abitibi-Témiscamingue des minéraux critiques et stratégiques.