Val-d'Or banni les bouteilles à usage unique de ses édifices et événements municipaux.

C'est la première résolution officielle du comité consultatif en environnement.

Les bouteilles en plastique sont maintenant interdites de vente ou de distribution, à condition qu'il y ait un accès à l'eau potable.

Ça ne touche que le monde municipal, mais les élus sensibiliseront leurs différents partenaires, comme le palais des sports.

Le conseiller municipal, Benjamin Turcotte :

«Les bouteilles de plastique à usage unique sont une nuisance environnementale et entraînent une utilisation inutile des ressources, comme le pétrole, qui entre dans leur fabrication. À Val-d'Or, on a la chance de disposer d'une eau potable de qualité exceptionnelle qui ne nécessite, il faur le dire le plus souvent possible, aucun traitement et qui est facile à utiliser.»

- Benjamin Turcotte, conseiller municipal