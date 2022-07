Les propos d'un candidat du Parti conservateur du Québec concernant la vaccination font réagir.

Candidat dans Abitibi-Est aux prochaines élections, Maxym Perron-Tellier a indiqué sur sa page Facebook à la fin de 2021 être en faveur du port d'armes à feu par les citoyens pour se défendre contre la vaccination obligatoire.

En entrevue à La Presse, il a ensuite indiqué qu'il s'agissait d'humour.

Le candidat de Québec solidaire pour le même comté, Benjamin Gingras :

«Maxym a dit que c'était des blagues et du deuxième degré. Je ne considère pas que la violence armée ou la violence sexuelle sont matière à faire des blagues. Je ne trouve pas ça drôle. Ce sont des propos inacceptables et indignes de quelqu'un qui souhaite représenter les hommes et les femmes d'Abitibi-Est à l'Assemblée nationale.»

Maxym Perron-Tellier a décliné la demande d'entrevue d'Énergie Abitibi.