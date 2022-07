Une importante page se tourne à Matagami, dans le Nord-du-Québec.

La minière Glencore met un terme aux activités de la mine Bracemac-McLeod, active depuis près de 60 ans.

Quelques employés resteront pour superviser l’ensemble des opérations de fermeture.

La minière a prévu investir plusieurs millions sur dix ans pour fermer le site dans les règles.

C'était annoncé depuis un bout de temps, mais pour le maire de Matagami, René Dubé, ce n'est pas moins un jour triste :

«C'est certain qu'une mine a un début et une fin. L'oxygène d'une mine, c'est l'exploration. Si tu n'en fais pas, tu dis que c'est fini quand c'est fini, et c'est ça.»

Tout n'est cependant pas noir, alors que Nuvau Minerals compte relancer le camp minier de Matagami, où il y a assurément encore de précieux métaux à extraire.

D'ailleurs, René Dubé promet que Matagami n'est pas morte :

«Check nous bien aller, on n'est pas du genre à laisser les choses aller, au contraire. On est dans l'action avec des gens qui veulent être à Matagami. On a Interfor chez nous prêt à investir dans le bois du Nord. Il y a un développement qui se fait, on a des belles relations avec les communautés autochtones, on est bien situé.»