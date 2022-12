Les Foreurs sont de retour devant leurs partisans ce soir (mercredi) après la pause des Fêtes.

Ils accueillent l'Armada de Boisbriand, dès 19h00.

Les Foreurs ne sont plus les mêmes, avec les départs de Justin Robidas et Alexandre Doucet et l'arrivée de Nathan Baril.

L'équipe est très jeune et ce sont ces jeunes qui auront la pression de produire.

Ce n'est pas nécessairement épeurant, estime un des rares vétérans restants, l'Amossois Zachaël Turgeon :

«Oui, on a une bonne équipe. On perd des gros morceaux, Justin et Alexandre, mais on est bon en équipe. Ça va bien aller, je ne suis pas inquiet.»