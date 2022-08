La quatrième édition de la Randonnée du Souvenir débute jeudi.

L'événement sert à amasser de l'argent pour la Fondation Thierry-LeRoux, qui redonne dans la Vallée-de-l'Or et à Lac-Simon.

40 cyclistes feront 520km à divers endroits en province pour la bonne cause. L'haltérophile et athlète olympique Maude Charron est la porte-parole de l'événement.

La Randonnée du Souvenir a été mise sur pied après le meurtre du policier Thierry LeRoux à Lac-Simon en 2016. Elle vise à honorer la mémoire des travailleurs d'urgence (policiers, ambulanciers, pompiers, militaires) morts en service.

«Chaque fois que j'entends un élément de fusillade, chaque fois c'est l'événement du 13 février 2016 qui me revient. Je vais dire en toute honnêteté, la colère remonte. On n’apprend pas de nos erreurs. On laisse aller des gens qui ont des antécédents de santé mentale avec des armes à feu. Combien de morts et de familles déchirées ça va prendre encore avant qu'on prenne des solutions peut-être drastiques, mais finales pour éviter que ça se reproduise?», s'indigne le père de Thierry LeRoux, Michel LeRoux.