Le Championnat canadien de curling bat son plein à Rouyn-Noranda.

Il regroupe les 36 meilleures formations provenant des quatre coins du pays. Ça se tient jusqu'au 2 avril.

L'événement rassemble les meilleurs athlètes féminins et masculins de moins de 21 ans.

Une formation de Rouyn-Noranda participe à la compétition, alors qu'elle a remporté le championnat provincial à St-Lambert en janvier.

Équipe Bédard, menée par Adam Bédard, a remporté son premier match 8 à 7 au 10e bout.

«Pour les gars, c'est impressionnant. Le feeling de rockstar, je pense que c'est le bon terme. Avoir des amis et de la famille proche qui nous encourage quand on a un peu plus de difficulté, c'est sur que ça fait une grosse différence dans la gestion du match et des émotions. Ils sont en arrière de nous. C'est vraiment cool. Quand les gars réussissent des bons shots, on entend la foule crier en arrière», détaille l'entraîneur de l'équipe, Patrick Bédard.