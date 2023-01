Le projet de rénover la piste de l'aéroport de Val-d'Or avance.

Les dirigeants aimeraient refaire le surfaçage de toute la piste et mettre à jour le balisage lumineux.

C'est un projet majeur de 20 millions de dollars.

Il faudra donc éventuellement l'aide des paliers de gouvernement.

«Le fédéral reconnaît le besoin mais évalue financièrement. Ça peut être un frein. On a une piste de 10 000 pieds, une des trois seules au Québec. On travaille avec un consultant et les différents ministères.»

- Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

Aéroport de Val-d'Or : investissements monstres à venir