La vie a repris son cours normal, ou presque, à Ville-Marie, trois mois après un sinistre majeur.

Au début avril, le théâtre le Rift était victime d'un incendie. La salle de projection, le restaurant et des logements ont été touchés.

Les travaux menés depuis ont porté fruit.

La salle de spectacle a pu rouvrir en juin et le cinéma il y a deux semaines. La section bar a été réaménagée et une seule toilette est accessible le temps que les travaux se terminent.

C'est plus au ralenti présentement, car certains corps de métier sont débordés.

La directrice générale du Rift, Amélie Cordeau, remercie les utilisateurs de leur patience:

«Quand on perd quelque chose, les gens se sont dit que ok, le Rift est important dans nos vies. On ne peut plus voir des spectacles et des films. C'est le coeur culturel de la région, les gens étaient super contents de revenir au Rift.»