Les Huskies entament mercredi une éreintante séquence de quatre matchs en six soirs sur les glaces ennemies.

Le premier arrêt est à Gatineau, contre les Olympiques.

Ce sera une première chance pour les Huskies de venger leur élimination des dernières séries, quand la meute avait été balayée en quatre parties.

Les Huskies n'ont pas encore perdu en temps régulier cette saison et on récupéré Jérémy Langlois et Andrei Loshko le week-end dernier, fraîchement de retour de leurs camps chez les professionnels.

Les deux équipes de l'Abitibi dans le top10 de la LCH

Les deux équipes de la LHJMQ de la région se retrouvent dans le Top10 des équipes de la Ligue canadienne de hockey.

Les Huskies arrivent au troisième rang, étant une des rares équipes de la ligue à ne pas avoir perdu en temps réglementaire.

Quant aux Foreurs, la seule invaincue dans toute la Ligue canadienne, elle pointe au septième rang du classement.

Halifax arrive au sixième échelon du classement, la seule autre équipe de la LHJMQ dans le palmarès.