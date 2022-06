Caroline Roy est reconduite dans son poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est une décision du Conseil des ministres, bonne pour quatre ans.

Caroline Roy a été nommée à ce poste en 2019, succédant à Yves Desjardins.

Ses commentaires de 2019, après sa nomination :

«Première priorité, c'est de consolider les services, partout sur le territoire et qu'on demeure autonomes le plus possible dans notre offre de services ici. Je tiens à rassurer la population que l'ensemble des 5 mrc, qu'on va maintenir les services en région comme ils le sont».

Elle a débuté sa carrière dans le monde de la santé en 1999, alors qu'elle était ergothérapeute.

Caroline Roy dirige une organisation qui compte plus de 6 000 employés.