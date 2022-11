Les Foreurs se retrouvent sur la route pour une autre grosse séquence.

Ce sera trois matchs en quatre jours et le premier est ce soir (jeudi), contre le meilleur club de la ligue, le Phoenix à Sherbrooke.

Plusieurs vétérans sont absents ou blessés et il faudra que certains jeunes prennent plus de responsabilités. Ce sera peut-être le cas du choix de première ronde, Nathan Brisson :

«Ça ne me ferait pas peur. Au début de l'année, j'avais beaucoup de responsabilités offensives et les blessés sont revenus. J'aime mon rôle en ce moment, même si je suis plus bas, mais je suis prêt à en donner plus.

Les Foreurs ont une fiche de 5-3-2 à leurs dix derniers matchs.