Les élus de Rouyn-Noranda trépignent d'impatience.

L'appel d'offres pour son centre aquatique est passé pour l'étape des plans et devis. Les soumissions sont ouvertes et seront analysées.

Cette fois, l'appel a été scindé en deux, soit une partie pour l'architecture et l'autre pour l'ingénierie.

En juin, la Ville était revenue bredouille d'un appel d'offres du genre, alors que le seul soumissionnaire était nettement en haut de la capacité de payer des contribuables.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire:

C'était impensable pour le conseil d'accepter une soumission de 60M$, surtout lorsqu'on sait que des projets similaires ailleurs en province ont été réalisés à la moitié de ce coût. On veut s'assurer de respecter le projet de 29M$. - Diane Dallaire

De l'aide financière indispensable

Le futur centre aquatique portera le nom d'Agnico Eagle, qui s'est déjà engagé à hauteur de deux millions de dollars.

Ottawa et Québec, ensemble, participent financièrement à la hauteur de 12,4 M$. Rouyn-Noranda injecte 5,5 M$.

Ça pourrait être plus, alors que Québec a récemment lancé un programme de 300 millions de dollars aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Rouyn-Noranda accuse un déficit en infrastructure aquatique, notamment depuis la fermeture de la piscine Youville, en 2017.

Diane Dallaire pense que cette fois, c'est la bonne. «Cette fois, oui! On a une autre réalité avec l'augmentation des coûts et la rareté de la main-d'oeuvre. Moins de projets se réalisent, les délais sont plus longs et le contexte n'est pas facile. De la façon dont on a retravaillé le projet, on est très confiants.»

Le projet initial a été déposé en 2020.