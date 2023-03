La campagne de financement progresse dans le but d'offrir à la clientèle du centre de cancérologie de Rouyn-Noranda une maison d'hébergement.

Jusqu'à présent, 40% du budget est bouclé et la Fondation santé Rouyn-Noranda, organisme qui pilote le projet, a reçu des concessionnaires Chevrolet de la région un Chevrolet Traverse 2023 qui servira comme navette.



L'idée est d'offrir aux patients un endroit où séjourner à coût moindre. Le chantier de 10 M$ devrait s'amorcer dans les prochains mois avec une livraison prévue d'ici l'été 2024.

10 unités seront d'abord offertes, mais l'organisme pourrait décider d'agrandir jusqu'à deux étages additionnels, si la demande est présente.

«C'est vraiment un projet qui est motivant et structurant pour le milieu. Ceux qui ont des traitements actuellement peuvent bénéficier d'un hébergement à 30$ la nuit dans trois hôtels. Ça nous réconforte pour l'avancement du projet. On n'a pas laissé nos gens en reste. Depuis décembre, on a hébergé dix personnes dans nos hôtels. La demande, elle est là. Le besoin ne fera que grandir», croit la directrice générale de la Fondation santé Rouyn-Noranda, Stéphanie Thuot.

La maison d'hébergement est située au 10, rue du Terminus Ouest. Au-delà de l'hébergement, la maison deviendra également un centre de soutien et d'accompagnement pour les gens atteints de cancer.

En ce moment, c'est un projet porté par la communauté, mais Stéphanie Thuot admet être en pourparlers avec les députés locaux pour une possible aide gouvernementale.