Des adolescents de 14 à 18 ans ont été réduits à dormir pendant près d'un an sur des matelas cloués au sol dans un gymnase d'un centre jeunesse de Rouyn-Noranda en raison d'un problème de coordination.

C'est ce que révèle l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lancée de sa propre initiative.

De juin 2021 à avril 2022, les jeunes ont dormi dans des petites chambres sans ameublements ni porte pour respecter leur intimité. Qui plus est, ils n'avaient pas d'accès direct à une salle de bain et à une douche.

Cette relocalisation «temporaire» est devenue obligatoire suite à un bris de gicleurs dans l'unité principale. Là où est le problème selon la Commission, c'est que les travaux ne se sont pas limités à réparer le dégât d'eau.

L'employeur a plutôt profité de l'occasion pour inclure d'autres types de travaux, ce qui a alourdi le chantier, entraîné le désistement d'entrepreneurs et inévitablement mené à des délais.

La Commission assure que la situation est aujourd'hui rétablie. Les adolescents ont retrouvé leurs chambres adaptées et sécuritaires deux jours après le déclenchement de l'enquête de la Commission.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, étaient intervenus dans le dossier.

Jamais l'employeur n’a interpellé le syndicat, clame l'APTS, pendant que le ministre Carmant intervenait directement auprès de l'employeur pour rétablir la situation.