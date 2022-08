Val-d'Or va modifier la signalisation sur la 3è Avenue.

Les élus entérinent une suggestion du comité consultatif de circulation.

Ce sera fait de façon progressive, au fur et à mesure des travaux de revitalisation.

La conseillère municipale, Sylvie Hébert :

«On va interdire le virage à droite sur feu rouge entre 7h et 22h sur la 3è Avenue. Ça va se faire au fur et à mesure que les intersections seront réaménagées. On pourrait le faire dès maintenant au coin 8è Rue et 3è Avenue.»