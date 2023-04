L'Abitibi-Témiscamingue est sur le radar du gouvernement Legault.

Depuis la nouvelle année, au moins six ministres québécois nous ont visités, soit Caroline Proulx, ministre du Tourisme, Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, et Benoit Charette, ministre de l'Environnement.

Jeudi, c'était autour de Geneviève Guilbault, ministre des Transports, et de Mathieu Lacombe, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre de la Culture et des Communications, de faire des annonces chez nous.

Cette fois, Rouyn-Noranda et La Sarre auront le privilège de s'entretenir avec Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

Elle vient notamment prendre part au lancement du carrefour alimentaire de Rouyn-Noranda, un projet de cuisines communautaires et collectives dans le but d'offrir un meilleur accès à l'alimentation.

À l'agenda de la ministre Rouleau, il y a aussi des tables rondes avec des organismes communautaires et différentes rencontres avec des élus locaux et les employés du Bureau de Services Québec. Il est notamment question des enjeux locaux et des pistes de solutions seront identifiées.

«On a eu des discussions très constructives. On a des enjeux de financement et de rétention des employés. Comment peut-on compétitionner? C'est comme ça partout, dans tous les domaines d'activités. Comment peut-on, ensemble, trouver des solutions? Il y a des gens qui sont extrêmement engagés. On a discuté de la loi que j'aimerais amener. Il y a une bonne adhésion», constate Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale.