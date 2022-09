L'Amossois Charles-Étienne Chrétien portera les couleurs de la formation américaine Human Powered Health pour les deux prochaines années cyclistes.

Il y était déjà, mais à titre d'invité. Dans le jargon, il était stagiaire.

Il a confié qu'il s'agissait pour lui d'un rêve qui devient réalité.

Charles-Étienne Chrétien vient d'avoir 23 ans.

«Je suis vraiment content. Je sentais que j'avais des bonnes chances d'avoir un contrat et c'est le fun d'avoir la tête tranquille avec un contrat de deux ans. Ça va me permettre de relaxer un peu et de focuser sur ce que je peux contrôler pour avoir des bons résultats dans les prochaines années.»

L'organisation le qualifie d'athlète dédié et discipliné.