L'ancienne députée néodémocrate, Christine Moore, se lance à nouveau en politique.

Après huit ans à représenter la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, l'infirmière de carrière en oncologie se présente cette fois dans le comté d'Ungava sous la bannière du Parti québécois.

«Je ne prévoyais pas revenir en politique pour cette élection-ci. Finalement, j'ai décidé de me lancer parce que je voyais à quel point la situation est critique en santé. Je ne voyais pas comment je pouvais attendre encore quatre ans, même si au niveau familial ça avait été beaucoup mieux pour moi. On ne sera pas capable de se rendre là s'il n'y a pas de changements drastiques au niveau de la santé. L'armée a été appelée pour le Nunavik parce qu'ils n'y arrivent plus. Ce n'est pas drôle!», s'insurge Christine Moore.

Ce qui rend les choses encore plus intéressantes, c'est que Christine Moore sera opposée à la solidaire Maïtée Labrecque-Saganash, fille de son ancien collègue et député avec le NPD, Roméo Saganash.

«C'est sûr que c'est drôle. J'ai énormément entendu parler de Maïtée par la part de son père. Je suis contente qu'elle ait décidé de s'impliquer en politique. Je suis contente d'avoir la chance de la côtoyer dans l'environnement de la campagne. Reste que pour moi, le plan de Québec solidaire n'a pas de sens avec la réalité d'Ungava. Ils veulent que toutes les voitures soient électriques pour 2025. Ungava n'est absolument pas prêt à avoir uniquement des voitures électriques. Les infrastructures ne sont pas en place.», ajoute-t-elle.