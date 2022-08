L'Amossois Nicolas Roy est à Vegas pour y rester.

Le hockeyeur de 25 ans paraphe un nouveau contrat de 5 ans. L'entente lui rapportera 3 M$ par saison.

«C'est sur que je suis super content. C'est une grosse étape dans ma jeune carrière. Je voulais retourner à Vegas et y rester le plus longtemps possible. J'adore ça là-bas. Être là pour un autre cinq ans, je suis super excité. J'ai hâte de commencer.», admet le principal intéressé.

Roy a connu toute une campagne l'an dernier, avec 15 buts et 24 passes en 78 parties. C'est un sommet en carrière.