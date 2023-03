De nombreux citoyens de Rouyn-Noranda sont préoccupés par des coupes forestières prévues dans le secteur du lac Opasatica.

Ils demandent aux élus d'intervenir auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF).

«Il y a une vue extraordinaire. Si c'est coupé, du haut, tu vas voir un désert complet. Ce serait un désastre. On ne peut pas se permettre de revenir en arrière et dire qu'on aurait dû», prévient Yvon Rivest, citoyen.

«Je sais que vous aimez la nature. On est venu vous dire qu'on est derrière vous. Vous pouvez dire aux compagnies qui veulent détruire l'environnement qu'on va être derrière vous. Vous pouvez leur dire non et elles vont vous entendre», ajoute la citoyenne Béatriz Mediavilla.

Le projet suscite l'indignation puisque les coupes surviendraient à proximité d'aires protégées, dont la réserve de biodiversité Opasatica, tout comme des sites fauniques et un écosystème forestier.

Les élus de Rouyn-Noranda sont eux aussi inquiets.

«Il s'agit en grande partie d'un air de confinement du cerf de Virginie. On l'a nommé déjà au ministère. On dit aussi que c'est un lieu achalandé en raison de la présence de nos beaux sentiers pédestres. Principalement, le secteur ciblé en consultation fait partie des bassins versants des lacs Évain et Opasatica pour lesquels les données de la qualité de l'eau démontrent une détérioration rapide de l'état de santé des lacs, dans les dernières années», fait savoir la mairesse Diane Dallaire.