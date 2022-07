Bien présente dans la région, l'entreprise Clinique infirmière Nord-Ouest offrira désormais des services en Abitibi-Ouest.

Après Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie, un nouveau point de service est érigé à La Sarre. Son ouverture est d'ailleurs prévue la semaine prochaine.

Son vice-président, Luc Bernard, assure que sa clinique se veut complémentaire au système de santé, alors qu'elle offre le lavage d'oreilles ou encore des traitements des verrues à l'azote, des services qui sont un peu plus difficiles à obtenir dans le secteur public.

«On collabore avec le réseau de la santé. On leur offre du personnel de l'extérieur de la région et nos préposés aux bénéficiaires de Laval viennent travailler pour le réseau de la santé ici. On leur donne un coup de main. Je peux vous assurer qu'on ne vole pas de ressources au réseau de la santé. J'aurais plus tendance à croire qu'on maintient des infirmières dans la profession.», assure Luc Bernard.

Au total, Clinique infirmière Nord-Ouest emploie une centaine de personnes en Abitibi-Témiscamingue, dont 30 qui sont des infirmiers et infirmières.