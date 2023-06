Émilise Lessard-Therrien confirme ce dont tout le monde se doutait: elle sera de la course pour devenir co-porte-parole de Québec solidaire.

L'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue a pris sa décision et souhaite que le parti s'enracine dans les régions éloignées.

Elle veut aussi parler de souveraineté.

«La protection du territoire ou aller chercher des services de santé, c'est toujours plus difficile. L'éducation possecondaire, la culture et les loisirs. Tout ça, si on a une voix qui émane directement des régions, ça peut être un gain pour Québec solidaire.»

- Émilise Lessard-Therrien

La femme de 31 ans tentera de succéder à Manon Massé, figure emblématique du parti, qui quitte ce poste, mais qui demeure députée.

Battue lors de l'élection de l'automne dernier, Émilise Lessard-Therrien a encore la sève de la politique qui lui coule dans les veines:

«J'ai encore des convictions et plus que jamais, on sent l'abandon des régions par la CAQ. Je ne peux pas me résoudre à n'être que témoin de cet abandon. On a besoin de voix fortes pour retrouver nos places dans l'ordre du jour des agendas politiques.»

Le vote pour le poste de co-porte-parole de Québec solidaire aura lieu lors du congrès du parti, à la fin novembre.

Actuellement élue, Ruba Ghazal est aussi intéressée par le poste de porte-parole féminin.