Le premier ministre canadien Justin Trudeau promet d'accélérer le traitement des dossiers en immigration.

Il a fait cette déclaration lors de son passage en Abitibi-Témiscamingue lundi.

La pénurie de main-d'oeuvre frappe de plein fouet bien des entreprises, grosses comme petites, et l'une des solutions sera la main-d'oeuvre étrangère.

Sauf que pour l'instant, c'est laborieux et frustrant.

Par exemple, un permis de travail peut être émis pour un immigrant qui a droit d'amener un seul enfant. Dans plusieurs cas répertoriés chez nous, des familles ont donc été séparées.

Justin Trudeau admet qu'il faut faire mieux, mais dans les règles.

«On a besoin d'un système d'immigration rigoureux et solide. Ça prend des règles pour assurer la protection des individus qui viennent travailler et des gens qui accueillent. On peut accélérer ce processus, par exemple reconnaître les employeurs fiables qui ont un bon passé sur plusieurs années et qui traitent bien leurs employés temporaires», a-t-il dit.

Présent lors de la visite du premier ministre canadien, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a reconnu que tout le monde doit en donner plus.

«La paperasserie pourrait être accélérée. C'est le travail des deux gouvernements. On doit trouver les compromis acceptables pour que ça aille plus vite les demandes d'immigration», a-t-il affirmé.