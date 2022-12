Rouyn-Noranda a encore quelques problèmes de stationnement.

Une question a été posée au conseil municipal à ce sujet, alors que ce n'est pas évident pour tout le monde de se trouver un endroit où faire dormir son véhicule, spécialement la nuit l'hiver.

Une propriétaire de logements a notamment expliqué ne pas avoir assez de cases pour tous ses locataires et qu'il s'agit d'un colossal casse-tête.

«C'est sûr et certain que dans les dernières années, il y a quand même de l'am.lioration. On a ajouté divers endroits dans la vile pour permettre aux gens de stationner leur véhicule la nuit, ça, ça n'existait pas avant. Votre proposition, je l'ai prise en note et on va regarder ça.»

- La réponse de la mairesse, Diane Dallaire

Il y a quelques années, Rouyn-Noranda a mis sur pied un projet pilote autorisant de s'installer dans les stationnements municipaux jusqu'à 7h du matin.

On retrouve des cases sur l'avenue du Lac, sur la Perreault, à la Place de la Citoyenneté et sur la rue Monseigneur Tessier Est.

Il y a aussi des sites pour les visiteurs de l'extérieur de Rouyn-Noranda, pour un maximum de cinq nuits.

https://vrn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5255fc102c0a44349e0567a8796c8a30