Une femme devra se soumettre à 240 heures de travaux communautaires pour avoir dérobé 60 000$ à une épicerie entre 2019 et 2021. Josianne Dionne a plaidé coupable, lundi, au Palais de justice de Rouyn-Noranda.

L'accusée travaillait au Super C de Rouyn-Noranda. Selon les faits, son emploi de caissière lui a permis de voler à même les tiroirs-caisses.

Même s'il l'a qualifié de favorable, le juge a entériné la peine de 240 heures de travaux communautaires à effectuer dans un délai de 18 mois, une suggestion commune présentée par les avocats.



La Poursuite a indiqué au tribunal que Josianne Dionne a collaboré à l'enquête et a facilité son déroulement. La femme devra rembourser les 60 000$ et il lui sera interdit de fréquenter le Super C pendant deux ans.