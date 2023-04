La crue printanière est amorcée à Rouyn-Noranda et rien n'indique pour le moment que les inondations de 2019, la référence ces dernières années, vont se reproduire.

Cette année-là, plusieurs milliers de sacs de sable ont été distribués aux résidents, alors que les lacs Montbeillard, Bruyère, Beauchastel et Kinojévis étaient notamment problématiques.

Cette année, du moins jusqu'à maintenant, tout est sous contrôle, selon les indicateurs. La fonte des neiges est certainement accélérée ces derniers jours avec la présence accrue du soleil, mais l'absence de pluie et les nuits fraîches aident beaucoup.

En nouveauté, les données captées par les stations hydrométriques, un outil mis en place au lendemain des inondations de 2019, sont publiées en temps réel depuis quelques jours sur le site web de la ville au bénéfice de la population.

«Le premier indicateur, c'est le cumulatif de neige dans un hiver. Plus que 300 centimètres, on a eu des grosses années de crue printanière. Là, on est à environ 250 centimètres. Pour le moment, le niveau des cours d'eau est dans la normalité. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de débordement prévu à court terme, selon la capacité de la nature d'absorber avec les milieux humides», analyse Luc Tremblay, directeur de la sécurité publique à la Ville de Rouyn-Noranda.

Dans l'éventualité où la situation tournerait drastiquement, les équipes de la ville se disent prêtes à intervenir. «Énormément» de sacs sont disponible dans les entrepôts, partage Luc Tremblay.

Cependant, la vigilance demeure de mise, principalement sur le réseau routier actuellement.

«Parfois, il y a un petit dénivelé et la fonte des neiges fait en sorte qu'il y a une accumulation d'eau dans une partie de la route. Le message général, c'est d'adapter sa conduite. Il peut y avoir des surprises comme des nids de poule et des bosses au dégel», de conclure Luc Tremblay.