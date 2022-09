Val-d'Or continue d'investir dans sa Forêt récréative.

Cette fois, la Ville lance l'appel d'offres pour sa piste d'habiletés pour vélo.

La demande est faite pour que soit fournie la main-d'oeuvre, mais aussi le matériel et les équipements.

Val-d'Or a beaucoup investi dans cet endroit dans les dernières années.

Un sentier pour véhicules hors route a été ajouté cette année et un parcours d'hébertisme il y a deux ans.

Ça s'ajoute aux attraits déjà en place pour les adeptes de sport, incluant le réputé sentier glacé.

La Forêt récréative est un joyau à découvrir, pense la régisseuse de la Forêt récréative de Val-d'Or, Nathalie Perreault :

«On a de plus en plus d'engouement, les gens viennent. Je suis satisfaite en ce moment, mais j'aimerais qu'on aille encore plus large et que ça devienne aussi une destination touristique.»

La Forêt récréative fait 50 kilomètres carrés.