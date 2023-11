Les différents partenaires qui gravitent autour de la revitalisation du lac Osisko de Rouyn-Noranda ont des idées pour le plan d'eau situé au coeur de la ville.

Plusieurs interventions auront lieu dans les années à venir et Québec semble y croire, en injectant 1,6M$ dans les initiatives.

Le Collectif Territoire va notamment inviter des dizaines d'élèves de l'école d'Iberville à un programme de sensibilisation et d'information sur lhisoire et l'écosystème du lac. Il pourra recueillir des idées et tester des expériences.

Pendant ce temps, le Centre local de développement mène une démarche de concertation des partenaires pour le développement récréotouristique du lac.