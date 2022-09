Tout comme en Abitibi-Est et en Abitibi-Ouest, des débats politiques sont prévus toute la semaine dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Le candidat caquiste, Daniel Bernard, ne participera pas à deux d'entre eux qui porteront sur l'environnement.

Chez son équipe, on nous dit que ces deux débats entrent en conflit avec son horaire, notamment avec son actuelle tournée au Témiscamingue.

Ce n'est pas la première fois que Daniel Bernard brille par son absence, indique son opposant, le candidat péquiste Jean-François Vachon.

«À [l'école] Rivière-des-Quinze, à Notre-Dame-Du-Nord, trois candidats étaient là. Un candidat était manquant qui est Daniel Bernard. Je trouve ça déplorable. Comme politicien, on a un devoir et une obligation d'aller rencontrer nos jeunes pour les sensibiliser à la politique, même s'ils ne partagent pas nos opinions. Ce sont les électeurs de demain. C'est en étant en contact avec la politique et avec les gens qui font de la politique qu'ils vont découvrir le goût de voter.», estime Jean-François Vachon.