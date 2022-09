Tout comme Québec solidaire, la Coalition Avenir Québec (CAQ) souhaite offrir un accès à la nature aux gens du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda. C'est l'engagement du gouvernement sortant et de son candidat dans cette circonscription, Daniel Bernard.

La CAQ promet d'investir 150 M$ afin de soutenir les municipalités dans l'aménagement d'espaces verts. Avec une enveloppe de 75 M$, le gouvernement sortant s'engage à agrandir, créer et rendre accessible des aires protégées.

Finalement, Daniel Bernard et la CAQ veulent également protéger l'eau. Ils promettent d'injecter 650 M$, notamment pour effectuer le nettoyage des berges et lutter contre les plantes aquatiques envahissantes.

Daniel Bernard est sans équivoque, l'Abitibi-Témiscamingue aura sa part du gâteau lors de la création de ces fonds.

«Au début de la campagne, quand le fonds a été annoncé, j'en avais déjà fait part au conseil municipal de Rouyn-Noranda. Il n'avait pas saisi tous les éléments du programme. Des choses seront bénéfiques pour les citoyens, même chose au Témiscamingue. Je lance le signal aujourd'hui, pour dire de se préparer. Soyez prêts. Quand les modalités sortiront, il va falloir appliquer pour aller chercher rapidement des sommes pour les citoyens.», estime le candidat caquiste.

«Daniel Bernard n'est pas actif», vraiment?

Le candidat caquiste assure que sa campagne va bien et que la réception est bonne jusqu'à présent, même s'il se fait plus discret dans les médias.

«L'approche que je fais, c'est que je vais rencontrer les citoyens et entreprises. Aller rencontre les gens sur le terrain, c'est l'approche que j'ai toujours faite dans mes campagnes précédentes. Médiatiquement, c'est sur qu'on est moins visible, mais je vais voir les électeurs. On ne fait pas de conférence de presse là-dessus, mais ce sont les gens les plus importants pour moi pour la campagne.», ajoute l'ancien conseiller municipal.