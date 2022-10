Québec solidaire perd un de ses gros morceaux. Émilise Lessard-Therrien est battue dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Elle cède son poste au caquiste Daniel Bernard, qui revient à l'Assemblée nationale avec 45% des voix :

«On a fait la campagne comme on voulait. On est retourné sur le terrain rencontrer la population, les élus et les entrepreneurs. Ça bien été, un bon accueil. C'est beaucoup de route, mais ça valait la peine pour avoir ce résultat.»

Émilise Lessard-Therrien rafle 31% des votes et a préféré ne pas donner d'entrevues lundi soir.

À 11%, le péquiste Jean-François Vachon termine loin derrière, mais serein :

«Beaucoup d'électeurs m'ont dit que j'étais leur deuxième choix. Je pense que les gens ont apprécié la campagne que j'ai fait avec coeur et mes idées. J'ai défendu comme je pensais que ça devait être défendu.»

Robert Daigle des conservateurs et Arnaud Warolin des libéraux suivent.

Le taux de participation s'établit à 65%.

