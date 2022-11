La sixième semaine du procès de Daniel Laframboise pour agressions sexuelles à Rouyn-Noranda s'est conclue avec le témoignage d'un septième témoin. Joël Maheux a été interrogé et contre-interrogé vendredi.

L'informaticien a raconté avoir rencontré la première présumée victime de Daniel Laframboise, Johanie Bellemare St-Georges, en 2007, sur un site de rencontre. Ils se sont vus à quelques reprises lors des événements, entre 2007 et 2014. Ils se sont fréquentés sans jamais toutefois former un couple.

Leur fréquentation a pris fin lorsque Johanie Bellemare St-Georges a été menacée d'une diffusion des vidéos intimes. Elle croyait même à un certain moment que c'était Joël Maheux qui la menaçait.

Joël Maheux a déjà demandé conseil à l'accusé pour mieux comprendre les réactions de Johanie Bellemare St-Georges puisque cette dernière lui a dit que Daniel Laframboise était quelqu'un de très important dans sa vie.

Après 2014, Joël Maheux a décidé de prendre ses distances et de couper les ponts avec la victime alléguée, car il la trouvait imprévisible. Elle lui jouait sur les nerfs et il n'en était plus capable.

En 2018, il a été perturbé par des courriels reçus visant à promouvoir l'entreprise de Johanie Bellemare St-Georges. Les courriels comprenaient en pièce jointe des photos de la présumée victime où on la voyait notamment nue dans un spa.

Toujours en 2018, Joël Maheux a aperçu sur un site de rencontre ces mêmes photos perturbantes reçues par courriel. Selon ses dires, la description du profil ressemblait même à un règlement de compte envers plusieurs personnes, dont son conjoint du moment, Jérémie Joly.

Lundi, le tribunal entendra un huitième témoin. Ce sera au tour de Sandra Rapattoni, ex-conjointe de Daniel Laframboise, de livrer sa version de l'histoire et raconter ce qu'elle a vécu. Elle a été accusée au début du processus judiciaire, mais la Couronne a abandonné les charges contre elle puisqu'elle serait elle aussi une victime dans cette affaire.