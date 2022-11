Au jour 26 du procès du Rouynorandien Daniel Laframboise, Mario Simard, le troisième témoin appelé à la barre, a admis avoir travaillé à «flusher» l'ego de l'une des présumées victimes. L'ego de Johanie Bellemare St-Georges agissait à titre de carapace de protection empêchant l'incarnation avec son maître, Daniel Laframboise.

Mario Simard, qui est enseignant de carrière, a ajouté que Johanie Bellemare St-Georges trouvait difficile la soumission. Il l'a malgré tout incité à s'engager plus fort dans cette soumission. Toutefois, Mario Simard soutient que Johanie Bellemare St-Georges trouvait les activités énergétiques pas suffisamment poussées et intenses.

Un jour, «l'autre moitiée», personnage qui a attiré par courriel Mario Simard dans cette histoire, est «décédée». À ce moment, Mario Simard a avoué avoir éprouvé un sentiment d'abandon et que son rôle de guide, entre Daniel Laframboise et la victime alléguée, était devenu plus difficile pour lui, sans pour autant y mettre un terme.

L'enseignant affirme que son implication s'est étendue sur une période d'environ 18 mois. Pour lui, ce n'était pas usuel de se lancer dans une histoire comme celle-ci. Il affirme que c'est arrivé qu'une fois.

Avec le recul, Mario Simard croit que seuls Daniel Laframboise et son ex-conjointe étaient au courant de ses pratiques énergétiques, démontrant que c'est l'accusé qui l'a impliqué dans l'histoire.