La famille de l'une des trois présumées victimes du Rouynorandien Daniel Laframboise, accusé d'agressions sexuelles, a lancé une campagne de sociofinancement pour lui venir en aide.

Elle a été organisée par la soeur de Joahnie Bellemare St-Georges, victime alléguée dont la diffusion de l'identité a été autorisée par le tribunal, à sa demande.

Sa soeur affirme que Johanie Bellemare St-Georges «ne va pas bien présentement», après avoir «vécu 11 années d'enfer», et qu'elle «continue aujourd'hui d'affronter la vie» et que «ces réserves d'énergie pour survivre au quotidien sont très basses».

Les dons serviront d'abord à lui payer des repas, de l'aide pour son enfant et des services d'entretien ménager, tout au long des procédures judiciaires. Le surplus amassé lui permettra de prendre soin d'elle et de s'offrir une thérapie spécialisée suite au procès pour «guérir des horreurs qu'elle a vécues et avancer dans la vie».

La soeur de la présumée victime ajoute vouloir apporter de la douceur dans la vie de Johanie Bellemare St-Georges. À ce jour, plus de 4 300$ sur un objectif de 7 000$ ont été amassés.

Vous pouvez donner ici.