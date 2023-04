Québec investit plus d'un million de dollars dans l'implantation du centre de crise régional à Malartic.

Le projet, comme bien d'autres, est victime d'augmentations des coûts de construction, de financement et d'assurance.

Initialement, le projet était chiffré à 2,5M$.

L'aide évite à l'organisme d'absorber seul ces impacts.

L'organisme Besoin d'aide 24/7 va mettre sur pied le centre sur la rue Pépito.

Il va offrir à des personnes en situation de crise de l'hébergement, de l'accompagnement et de l'intervention avec des professionnels en santé mentale et doit améliorer la fluidité et la rapidité des services et une prise en charge rapide.