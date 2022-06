Le dossier judiciaire de Ghislain Giroux, de Ville-Marie, s'alourdit.

En janvier dernier, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de l'homme de 47 ans en lien avec des infractions sexuelles envers une victime d'âge mineur.

Dans les derniers jours, de nouvelles accusations de leurre et de production et de rendre accessible de la pornographie juvénile ont été déposées au tribunal. Ces événements se seraient produits entre 2014 et 2021.

Selon l'enquête de la Sûreté du Québec, les infractions auraient été perpétrées auprès de plusieurs adolescentes rencontrées sur les médias sociaux via différents pseudonymes.